Nationalfeiertag Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa up-down up-down Berge in der Schweiz Feuer zum Feiern Von dpa | 01.08.2023, 12:19 Uhr | Update vor 10 Min.

Wo die Berge sonst stockdunkel sind, leuchtete plötzlich Feuer. Die Höhenfeuer in der Nacht sollten ein Zeichen sein: In den Bergen des Landes Schweiz feierten Menschen damit den Nationalfeiertag. Der ist jedes Jahr am 1. August und soll an die Anfänge der Schweiz vor mehr als 700 Jahren erinnern.