Denn früher haben dort Soldaten Einsätze geübt. Aus der Zeit liegt in dem Gebiet noch alte Munition. Die könnte im Feuer explodieren. Zur Sicherheit muss die Feuerwehr deshalb Abstand halten. „Der Brand ist zu weit weg, um mit unseren Wasserwerfern was zu erreichen“, erklärte ein Feuerwehrmann am Sonntag.



Stattdessen mühen sich die Feuerwehrleute darum, das Feuer zu begrenzen und seine Ausbreitung aufzuhalten. Dazu wurden etwa Streifen am Gelände bewässert. Der Einsatz wird wohl noch Tage dauern, meinte der Fachmann.