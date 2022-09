An einem sonnigen Tag kommen normalerweise viele Besucherinnen und Besucher auf den Brocken. Dieser bekannte Berg liegt im deutschen Gebirge Harz in Sachsen-Anhalt. Die Menschen wandern dort im Nationalpark oder fahren mit der Bahn hinauf. Doch am Sonntag war das nicht möglich. Denn unterhalb des Berggipfels brannte der Wald. Deshalb war rund um den Brocken vieles abgesperrt.

Das Feuer war am Samstag ausgebrochen. Über 300 Einsatzkräfte und fünf Löschhubschrauber waren vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Dort brennen gerade vor allem abgestorbene und trockene Fichten. Fachleute gehen davon aus, dass die Löscharbeiten mehrere Tage dauern werden.