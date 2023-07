Hamburg: Leute von der Gruppe „Letzte Generation“ wollten nicht von der Flug-Landebahn weggehen. Sie fordern mehr Klimaschutz von der Politik. Foto: Bodo Marks up-down up-down Protest der Gruppe „Letzte Generation“ Flugzeuge konnten nicht fliegen: Klima-Aktivisten besetzten Landebahn Von dpa | 14.07.2023, 10:30 Uhr

Endlich Ferien und mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen – an den Flughäfen in Frankfurt und Hamburg ging das gestern nicht wie geplant. Denn da protestierten Menschen gegen das Fliegen. Warum taten sie das und was sind die Folgen?