Letzte Generation Foto: Bodo Marks/Bodo Marks/dpa up-down up-down Protest am Flughafen Festgeklebt an der Landebahn Von dpa | 13.07.2023, 14:21 Uhr | Update vor 10 Min.

Von wegen abheben und in die Ferien fliegen. So wie geplant lief das nicht an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf.