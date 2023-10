Wer will, kann jeden einzelnen Tag im Jahr Weintrauben essen. Auch Salat und Paprika und Äpfel liegen das ganze Jahr im Supermarkt in den Regalen. Denn Obst und Gemüse kommen aus verschiedenen Ländern zu uns. Deswegen sind sie auch dann vorhanden, wenn sie auf den Feldern in Deutschland gar nicht wachsen.



Früchte und Obst nur in der Saison

Das war früher ganz anders. Da gab es beispielsweise Erdbeeren und Kirschen nur im Frühsommer. Rosenkohl und Grünkohl hingegen wurden erst in den letzten Monaten des Jahres vom Feld geholt.



Am meisten zu ernten gab es aber immer im Spätsommer und Frühherbst. Da hatten die Menschen dann frisches Essen in Hülle und Fülle. Im Winter hingegen gab es oft nur eingelagertes Getreide und Kartoffeln, Sauerkraut und etwas Kompott.



Im Herbst gab es genug zu essen

Die Erntezeit war für die Menschen also immer etwas Besonderes. Das musste gefeiert werden! Seit Tausenden von Jahren gibt es deswegen Erntedank-Feste. Diese finden bei uns häufig Ende September und Anfang Oktober statt. Sie erinnern dann daran, dass es nicht selbstverständlich ist, volle Teller zu haben.



Eine Politikerin erklärte am Sonntag: „In der Erntedankzeit werden wir jährlich daran erinnert, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind.“ Um sie zu produzieren, sei viel Arbeit und Herzblut nötig.



Festumzüge, Tänze, Festmahl, Gottesdienste

Viele der Erntedank-Feste sind bis heute erhalten geblieben. In manchen Orten gibt es große Festumzüge, an anderen tanzen die Menschen oder sie schlemmen bei Festessen. Gläubige Menschen feiern auch Gottesdienste, in denen sie ihrem Gott für die Ernte danken. Die Altäre der Kirchen werden dazu mit Feldfrüchten geschmückt. Im Vaterunser bitten die Menschen: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“



Bundespräsident isst und trinkt mit

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war am Sonntag bei so einem Gottesdienst dabei. In Kalletal in Nordrhein-Westfalen bekam er eine Erntekrone überreicht. Diese riesigen Kronen werden aus geflochtenen Getreide-Ähren gebunden. „Ich freue mich sehr“, sagte der Bundespräsident. Dann feierte er mit den Menschen und aß und trank.