Malte Kern ist neuer Vorsitzender des Landesschülerrats Niedersachsen. Er sagt: Schulen müssen die Ferien nutzen, um digitaler zu werden. Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Schulen Ferienzeit an Schulen nutzen Von dpa | 13.07.2022, 15:41 Uhr

Viele Kinder und Jugendliche genießen schon ihre Ferien, bei den anderen geht es bald los. Doch was sollte an Schulen in den Ferienwochen passieren? Der Schülersprecher Malte Kern sagt: Sie sollten digitaler werden. So wären sie auch vorbereitet, wenn die Schulen wegen Corona noch mal schließen müssten.