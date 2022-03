Kegelrobbe FOTO: Markus Scholz Schleswig-holstein Fellwechsel-Zeit bei den Kegelrobben Von dpa | 28.03.2022, 14:10 Uhr | Update vor 20 Min.

Hunderte Kegelrobben liegen am Strand der Insel Helgoland dicht an dicht. So viele auf einmal kann man nur in bestimmten Monaten beobachten. Wenn die Tiere ihr Fell wechseln, zum Beispiel. Jetzt ist Fellwechsel-Zeit.