Mode im Museum Feiern mit Schleppe und Katzenkostüm Von dpa | 02.05.2023, 13:31 Uhr

Mode kann megaverrückt und unglaublich prächtig sein. Den Beweis dafür lieferte ein großes Fest am Montag in der Stadt New York. Jede Menge Stars führten stundenlang beeindruckenden Kleider und Kostüme auf der großen Treppe eines Museums vor. Danach feierten sie dann.