20-Jährige in Japan Feier für alle neuen Erwachsenen Von dpa | 09.01.2023, 15:54 Uhr

Festlich gekleidet in bunten Gewändern namens Kimono oder Hakama machten sich viele junge Menschen im Land Japan auf den Weg. Sie wurden am Montag zu besonderen Feiern eingeladen: Traditionellen Zeremonien, welche sie als Erwachsene in der Gesellschaft begrüßen.