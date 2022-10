„Mir geht es soweit sehr gut. Ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt“, sagte Thomas Müller. Er hoffe, dass er schnell wieder auf den Platz zurückkehren könne.

Am Dienstag treffen die Bayern in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) auf Viktoria Pilsen. Die Mannschaft kommt aus dem Land Tschechien und ist klarer Außenseiter. Die ersten beiden Spiele in ihrer Gruppe haben die Bayern bereits gewonnen. Nun soll der nächste Erfolg her.

Wenige Tage später steht für die Bayern das nächste wichtige Spiel an. In der Bundesliga treffen sie auf Borussia Dortmund. Dann sind vielleicht sogar Thomas Müller und Joshua Kimmich wieder dabei.