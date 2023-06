Die Pizza mit Tomatensoße und Mozarella-Käse soll eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts in Neapel in Italien erfunden worden sein. Doch ausgerechnet in der Nähe dieser Stadt fanden Forschende nun bei Ausgrabungen in der versunkenen Stadt Pompeji ein altes Wandgemälde. Das ist etwa 2000 Jahre alt und zeigt eine gedeckte Tafel: Auf der ist eine Art Pizza zu sehen.



Die Archäologen sagten allerdings, bei dabei handele es sich eher um einen flachen Teig mit Früchten belegt. In Pompeji machen Archäologen immer wieder Entdeckungen. Vor etwa 2000 Jahren wurde die Stadt durch Vulkanausbrüche zerstört.