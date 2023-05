Kinder in Deutschland Foto: Frank Hammerschmidt/dpa up-down up-down Kindernachrichten-welt-des-wissens Fast elf Millionen Kinder in Deutschland Von dpa | 30.05.2023, 16:04 Uhr

Wie viele Menschen leben in Deutschland? Und wie viele davon sind Kinder? Das schauen Fachleute sich regelmäßig an. Am Dienstag gaben sie bekannt: Anfang 2022 waren von 100 Menschen in Deutschland 13 Kinder. Das sind mehr als in den Jahren davor, denn es wurden mehr Babys geboren.