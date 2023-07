KINA - Fast alles verpackt im Supermarkt Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Umweltschutz Fast alles verpackt im Supermarkt Von dpa | 20.07.2023, 16:01 Uhr | Update vor 12 Min.

Äpfel und Bananen sind von Natur aus verpackt. Nur in der Schale ohne anderes Drumherum liegen sie meist auch im Supermarkt. Fast alle anderen Lebensmittel in den Regalen und Kühlfächern sind aber eingepackt: in Kunststoff und Pappe. Die Verpackungen schützen die Waren, halten sie sauber und länger haltbar.