Die Familienministerin Lisa Paus plant deshalb, ärmere Familien besser zu unterstützen. Es soll für Eltern einfacher werden, alle möglichen Gelder für Kinder zu bekommen, etwa einen Kinderzuschlag und Geld für Klassenfahrten. Das Ganze heißt Kindergrundsicherung. Zudem will Lisa Paus mithelfen, eine bessere Kinderbetreuung anzubieten.



Welches Elternteil die Kinder zu Hause betreut, war ebenfalls Thema der Untersuchung. Das ist meistens die Mutter. Allerdings möchte rund die Hälfte der Eltern eigentlich, dass sie sich das teilen.



In etwa einem Jahr soll es für Väter zumindest direkt nach der Geburt etwas einfacher werden, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Dann soll es eine Elternstartzeit geben. In den zwei Wochen nach der Geburt dürfen sie Zuhause bleiben und verdienen in der Zeit trotzdem Geld.