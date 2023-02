Doch es ist meist gar nicht so einfach, aus der Türkei oder Syrien nach Deutschland zu reisen. Dafür braucht man normalerweise ein Visum. Dieses wichtige Dokument wird meist in den Reisepass geklebt. Um es zu bekommen, muss man viele Unterlagen zusammentragen oder Unterschriften einholen. Bis man so ein Visum hat, vergehen Wochen oder sogar Monate.



Wegen der Krise will die deutsche Regierung das Verfahren für betroffenen Menschen erleichtern. „Als Bundesregierung wollen wir helfen, dass Familien in Deutschland Angehörige, die vom Erdbeben betroffen sind, vorübergehend bei sich aufnehmen können, wenn sie kein Dach mehr über dem Kopf haben oder medizinische Behandlung brauchen“, sagte eine Politikerin. Ziel sei es, das Verfahren so unkompliziert wie möglich zu machen.



Möglich sein sollen die Visa zum Beispiel für Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel und Geschwister von Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben. Die erteilten Visa sind drei Monate lang gültig. Danach sollen die Menschen wohl wieder in ihre Heimat zurückkehren.