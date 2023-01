Das Wort Dungeon ist englisch und bedeutet Kerker. Gerade haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles gezählt, was sich in den dunklen Kellern und Gewölben dort befindet: Dazu gehören die Perücken und Skelette, aber auch Kostüme, Schminke und Haarspray. Inventur nennt sich das.



Am Ende wussten die Dungeon-Leute auch genau, wie viel Kunstblut die Darsteller und Darstellerinnen in ihre Gesichter geschmiert hatten. Und wie viel war das im vergangenen Jahr? Ganze 61 Liter, rund dreimal so viel, wie in einen Schulrucksack passt.