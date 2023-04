In manchen Städten darf man damit sogar auf Fähren fahren, zum Beispiel in Hamburg und auf dem Wannsee in Berlin. Das Ticket ist immer einen ganzen Monat lang gültig, also etwa den Mai oder den Juni. Man kann es im Internet kaufen, über eine App oder etwa an Bahnhöfen.



Aber Achtung, das Ticket lohnt sich nicht für jeden! In Berlin etwa gibt es die sogenannte Umweltkarte. Damit dürfen zum Beispiel am Wochenende zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 14 Jahren fahren. Das kann günstiger sein, als für jedes Familienmitglied ein 49-Euro-Ticket zu kaufen. Manche Kinder besitzen auch ein Schüler-Monatsticket. Die gibt es in einigen Regionen und Städten sogar umsonst.