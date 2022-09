Der Mann steht fast kopfüber in der Schiffschaukel. So hoch hat er sich in die Luft geschaukelt! Wie er haben am Wochenende zehntausende Menschen das Oktoberfest in der Stadt München besucht. Bei dem Volksfest sind unter anderem Fahrgeschäfte aufgebaut, aber auch große Zelte, in denen gefeiert, getanzt und geschunkelt wird.

Bei dem Trachten- und Schützenzug ziehen bayerische Trachtler durch die Innenstadt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eröffnet wurde das Oktoberfest am Samstag. Es gab aber auch außerhalb des Festplatzes viel zu sehen. Beim Trachtenumzug zogen am Sonntag zum Beispiel Musikkapellen, Kutschen und Trachtengruppen durch die Stadt. Insgesamt geht das Oktoberfest bis zum 3. Oktober. Vor der Corona-Krise waren jedes Jahr etwa sechs Millionen Menschen zu dem Fest gekommen.