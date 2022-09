Die Arbeit am Computer gehört zur digitalisierten Welt. In der Schule sollte Informatik ein Pflichtfach werden, finden Fachleute. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Schule in der digitalisierten Welt Fachleute wollen Informatik als neues Pflichtfach Von dpa | 19.09.2022, 11:31 Uhr | Update vor 12 Min.

Die Schulfächer Deutsch und Mathe stehen wohl auf so ziemlich jedem Stundenplan. Es sind Pflichtfächer, die jedes Kind lernen muss. An manchen Schulen gibt es auch noch Wahlfächer, also Fächer, die man freiwillig belegen kann. Fachleute forderten am Montag, dass ein weiteres Fach zum Pflichtfach in ganz Deutschland wird: Informatik.