Ähnlich wie um ein Haustier muss man sich auch um Pflanzen und Blumen im Garten oder auf dem Balkon kümmern. Sie brauchen etwa Pflege und Wasser. Was man dabei beachten sollte und wie man sich Arbeit spart, weiß Garten-Expertin Sandra von Rekowski. Sie verrät ihre Tipps:



Passender Zeitpunkt: Wer sich besonders gut um seine Gartenpflanzen kümmern möchte, sollte früh aufstehen. Denn der beste Zeitpunkt zum Gießen sei morgens vor der Schule, sagt die Fachfrau. „Morgens erwachen die Pflanzen und brauchen Wasser zum Gedeihen und Wachsen.“ Wer nicht aus dem Bett kommt, sollte erst in den frühen Abendstunden wieder gießen. Denn scheint in der prallen Mittagshitze die Sonne auf die Pflanzen, verdunstet das Wasser schnell. So kommt zu wenig Wasser bei den Blumen an.



Schonendes Wasser: Regenwasser eigne sich zum Bewässern von Pflanzen richtig gut, erklärt die Expertin. Denn: „Es ist kostenlos und nicht so kalt wie frisches Wasser aus dem Wasserhahn.“ Außerdem enthalte es weniger Kalk. Regenwasser kann man im Garten leicht in einer großen Tonne sammeln.



Sanfter Strahl: Die empfindlichen Pflanzen sollte man mit einer Gießkanne gießen, aus der das Wasser eher heraus nieselt, sagt Frau von Rekowski. Denn Blätter und Blüten seien sehr sensibel. Ein harter Strahl aus dem Gartenschlauch könne sie beschädigen. „Deswegen sollte man nie auf die Blätter zielen“, erklärt sie. Außerdem sammle sich schnell viel Wasser auf den Blättern. Dadurch entstünden häufig Pilze oder andere Krankheiten. Am besten gieße man nur die Erde direkt an den Wurzeln der Pflanzen.



Richtige Menge: Seine Gartenpflanzen sollte man nicht zu sehr verwöhnen, sagt die Fachfrau. Bestenfalls gießt man sie nur alle paar Tage, dafür aber umso kräftiger. „Bekommen die Pflanzen jeden Tag ein Schlückchen Wasser, gewöhnen sie sich daran und breiten ihre Wurzeln gar nicht mehr richtig aus.“ Eine tolle Unterstützung beim Gärtnern sei etwa Mulch aus Stroh oder Rasenabschnitten, den man auf dem Boden verteilt. Er speichere das Wasser am Boden und sorge dafür, dass weniger verdunste. „So muss man die Pflanzen seltener gießen und es bleibt mehr Zeit zum Spielen im Garten.“