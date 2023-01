Über ihren traditionellen Kleidern tragen die Frauen dicke Wintermäntel. Anders sind die Temperaturen im Land Südkorea gerade nicht zu ertragen. Seit Tagen ist es dort bitterkalt. Winterstürme fegen über das Land. Auch Millionen Menschen in anderen Länder in Asien sind von dem extremen Wetter betroffen. Es kamen sogar Menschen ums Leben.

Die niedrigste gemessene Temperatur in China

Besonders kalt war es im Ort Mohe in China. Dort zeigte das Thermometer minus 53 Grad Celsius an. Noch nie zuvor wurde in China ein so niedrige Temperatur gemessen. Fachleute sagen, dass die Kälte eine Folge des Klimawandels sei. „Extreme Wetterereignisse sind die neue Normalität“, erklärte einer von ihnen.