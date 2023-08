Dieser Sommer hat gezeigt, dass die Zukunft eigentlich schon begonnen hat. Im Land Slowenien regnete es extrem. Dafür gab es zum Beispiel in den Ländern Spanien, Kanada und Griechenland schlimme Brände in den trockenen Wäldern. Eine Fachfrau sagt: „Es treten einzelne Feuerereignisse auf, die so viel Fläche verbrennen wie sonst in einem Jahr.“



Die Wetterextremen dieses Sommers sind kein Zufall, macht eine andere Expertin noch einmal deutlich: „Dies ist eine weitere Bestätigung, dass die Vorhersagen der Klimamodelle Bestand haben, und sollte Warnung genug sein, den Klimawandel so stark wie aktuell noch möglich zu beschränken.“