Jeden Cent, den Oliver Noelting ausgibt, schreibt er auf. Er kauft auch fast nur gebrauchte Sachen. Ein Problem ist das für ihn nicht. Er sagt: „Ich habe gar kein Gefühl von Verzicht oder Einschränkung.“



Mit dieser Art zu leben spart Oliver Noelting enorm viel Geld. Er könnte deshalb vermutlich mit 40 Jahren in Rente gehen und dann von den Ersparnissen so weiterleben wie bisher. Für Menschen, die sehr bescheiden leben, um früh in Rente zu gehen, gibt es sogar einen Begriff: Frugalisten.



Oliver Noelting nennt noch einen anderen Grund für seine Lebensweise: mehr Zeit zu haben für Freunde, Hobbys und Familie. Er sagt: „Jetzt sind die Kinder klein und süß, da will ich möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen.“