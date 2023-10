Trotzdem wollen einige Menschen die Flächen der Nationalparks nicht vergrößern. Sie sagen: Die Vielfalt der Arten ist in Nationalparks nicht unbedingt größer als in anderen Gebieten. Andere Menschen halten dagegen. Sie sehen eher die guten Folgen, wenn Nationalparks eingerichtet werden. So werde den Menschen vor Ort noch einmal klar, dass ein Ort schützenswert ist. Die Parks locken außerdem Touristen an.