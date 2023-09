In den sozialen Medien kursiert gerade etwa die sogenannte „Deo-Challenge“. Dabei filmen sich vor allem Jugendliche, wie sie sich Deo sehr lange auf eine Hautstelle sprühen. Oder sie atmen eine Menge der Gase aus der Deoflasche absichtlich ein.



Fachleute warnten am Donnerstag vor solchen Mutproben. Sie sagten: Die Aktionen seien sehr gefährlich für die Gesundheit und das Leben. Es drohten schlimme Verletzungen auf der Haut. Beim Einatmen könne man unter anderem das Bewusstsein verlieren. Schwere Verläufe könnten sogar tödlich enden oder dem Gehirn schaden.



Wenn du mitbekommst, dass jemand so eine gefährliche Mutprobe plant, wende dich am besten an einen Erwachsenen. Und das Deo sprühst du dir am besten weiterhin einfach unter die Arme!