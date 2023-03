Mit Klee im Weltall forschen? Auf die Idee sind Studenten aus der Stadt Hannover gekommen. „Glücksklee“ hat die Gruppe ihr Experiment genannt. Ziel ist es zu erforschen, wie Pflanzen in der Schwerelosigkeit wachsen. Das kann dabei helfen herauszufinden, welche Pflanzen sich bei langen Reisen ins All zum Anbau eignen und was sie dafür brauchen.

Die Idee kam so gut an, dass das Team damit einen Wettbewerb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gewonnen hat. Jetzt kommt die Belohnung: Am Mittwoch wird das Projekt „Glücksklee“, zusammen mit vier anderen Experimenten von Studenten, mit einer Rakete ins All geschossen. Es landet dann auf der Raumstation ISS. Die Studenten dürfen beim Start in Florida in den USA dabei sein.