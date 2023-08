Donald Trump Ex-Präsident stellt sich im Gefängnis Von dpa | 25.08.2023, 13:54 Uhr | Update vor 51 Min. Donald Trump Foto: Uncredited/Fulton County Sheriff up-down up-down

Nicht mal für ihn gab es eine Ausnahme. Donald Trump musste sich am Donnerstagabend in einem Gefängnis in der Stadt Atlanta fotografieren lassen. Solche Bilder kennt man sonst vor allem aus Krimis. Einem früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist das noch nie passiert. In diesem Amt galt Donald Trump als mächtigster Mann der Welt.