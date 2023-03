Evelyn Burdecki ist schon in verschiedenen Fernsehshows aufgetreten. Was ihr am Autofahren besonders gut gefällt: die Freiheit. „Du kannst einfach hinfahren, wohin du willst und brauchst nur einen vollgetankten Tank“, sagte sie.



Die begeisterte Autofahrerin hat nun sogar einen Auftritt in einem Film, in dem es um Autos geht. Der kommt am Donnerstag in die Kinos und heißt „Manta Manta - Zwoter Teil“. Der berühmte erste Teil lief bereits vor mehr als 30 Jahren.