In den vergangenen Monaten war der kleine Schreck in den Hallenbädern oft eher größer. Die Schwimmbäder hatten das Wasser weniger erwärmt als sonst. So um die zwei Grad Celsius lag der Unterschied, das merken Schwimmer und Schwimmerinnen deutlich.



Damit wollten die Bäder Energie sparen, denn das Heizen mit Gas war sehr teuer geworden. Das Energiesparen hat geklappt. „Die Absenkung zeigte jedoch auch Schattenseiten: Gerade Kinder, Eltern und Teilnehmer von Fitnesskursen beklagten die kälteren Temperaturen“, berichtete ein Unternehmen.



Im Bundesland Nordrhein-Westfalen heizen die ersten Hallenbäder nun wieder wie früher. Fachleute rechnen damit, dass es bald mehr werden.