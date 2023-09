Was damals passierte, ist Thema auf gleich zwei großen Treffen. Am Donnerstag kam in Berlin der Deutsche Feuerwehrverband zusammen. Hier berichtete der Feuerwehrmann von der Silvesternacht. Am Freitag geht es mit einem Sicherheitsgipfel weiter. Dort treffen sich Leute aus der Politik und Einsatzkräfte.



Bei beiden Treffen soll es auch um die Frage gehen: Wie kann man so eine Gewalt verhindern? Denn auch in anderen Städten gibt es solche Probleme. Härteres Durchgreifen sei wichtig, sagte ein Feuerwehrmann in einem Gespräch im Radio. Er findet es aber auch wichtig, Kindern und Jugendlichen schon früh die Arbeit der Polizei und der Rettungskräfte zu erklären.