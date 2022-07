Auch mit Blick auf das kommende Wochenende sagen die Fachleute sommerliche Temperaturen voraus. Es soll dann heiß und sonnig werden. Dabei müsste es in Deutschland eigentlich endlich mal wieder regnen. Ganz im Norden und ganz im Süden ist es nicht so trocken. Aber: „In einigen Regionen im Westen und Südwesten Deutschlands ist in diesem Monat noch kein Tropfen gefallen“, sagt eine Fachfrau. Für die Natur wäre das aber dringen nötig.