Tui hatte in der Vergangenheit hohe Verluste gemacht. Denn wegen der Corona-Krise hatten viele Leute in den Jahren 2020 und 2021 keine Reisen geplant oder Buchungen abgesagt.



Zwar konnte Tui noch nicht so viele Reisen verkaufen wie vor Corona. Dennoch war der Umsatz nun insgesamt dreieinhalb Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Die Nachfrage nach Reisen ist also gestiegen. „Der Sommer war stark“, sagte der Tui-Chef. Auch die Buchungen für kommenden Winter seien stabil.