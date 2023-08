Barfußpfade Es pikst und matscht Von dpa | 14.08.2023, 15:56 Uhr | Update vor 21 Min. Barfußpark Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down

Matsch, Flaschenkorken oder piksiger Rindenmulch? Da wollen manche Kinder ihre Schuhe nicht so gerne ausziehen. Das erzählt die Chefin des Barfußparks Egestorf im Norden Deutschlands. Am Ende machen sie es aber meist doch. Schließlich geht es in Barfußparks oder auf kleineren Barfußpfaden genau darum: mit nackten Füßen verschiedene Untergründe spüren.