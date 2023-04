In Deutschland fehlt es allerdings an Personal mit solchem Fachwissen, etwa in den Bereichen IT, Handwerk und Pflege. Wenn Schreinerinnen oder IT-Experten also in den Ruhestand gehen, fehlen Leute, die diese Aufgaben übernehmen können. Das teilten Fachleute am Donnerstag mit. Demnach hat der Großteil der Erwachsenen in Deutschland bereits einen bezahlten Job.

Eine Lösungsidee ist, Personal aus dem Ausland anzuwerben. Experten kritisieren aber: Es wird Menschen unnötig schwer gemacht, wenn sie zum Arbeiten nach Deutschland einwandern wollen. Insbesondere, wenn sie nicht aus einem Land kommen, das der Europäischen Union angehört. Das ist ein Bündnis aus 27 Staaten in Europa. Politikerinnen und Politiker diskutieren deswegen nun über ein neues Gesetz. Das soll Einwanderung nach Deutschland erleichtern.