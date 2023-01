Vulkan Foto: Uncredited/U.S. Geological Survey/AP/dpa up-down up-down Vulkanausbruch Es brodelt auf der Insel Hawaii Von dpa | 06.01.2023, 14:39 Uhr

Hoch wie ein Hochhaus fliegt die Lava in die Luft! Der Ausbruch des Vulkans Kilauea ist spektakulär. Der Kilauea liegt auf der Insel Hawaii, die zum Land USA gehört. Am Donnerstag hatte ein Krater dort begonnen, Lava in die Luft zu spucken.