Spaß-Sport Erwachsene, die im Matsch spielen Von dpa | 24.07.2022, 14:41 Uhr

Wo ist der Fußball? Na da, im weichen, nassen Schlick natürlich! Beim Wattfußball am Wochenende hatten es die Spielerinnen und Spieler nicht immer leicht, den Ball zu erkennen. Auch war oft nicht so klar, wer zum eigenen Team gehört. Denn die Männer und Frauen waren schnell so verdreckt, dass die Trikots kaum noch zu erkennen waren.