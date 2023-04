Mit Jogginghose in die Schule gehen, das ist ganz normal, oder? Das sehen nicht alle Rektoren so. In der Sekundarschule in Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen gilt nun sogar ein Jogginghosen-Verbot. Die Schule erklärt: „Wir möchten unsere Schülerinnen und Schüler dazu animieren, Kleidung zu tragen, die nicht zum "Chillen" verleitet.“

Anders sieht das Julian Damm. Er ist Sprecher für die Schüler im Bundesland Hessen. Er sagt: „Jeder sollte sich kleiden dürfen, wie und wo er möchte.“ Und er ergänzt: „Unterrichtsinhalte kann man sich sowohl in einem Anzug als auch in einer Jogginghose aneignen.“ Gerade, wenn Klausuren geschrieben werden, sei es bequemer, in einer Jogginghose dazusitzen als in einer Jeans.

Ein großer Fan der Jogginghose ist auch der Mode-Designer Thomas Rath. Er findet, dass eine Jogginghose auch gut aussehen kann. „Viele Promi-Damen haben sogar eine Jogginghose stilsicher auf dem roten Teppich präsentiert.“