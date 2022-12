Das Spezialschiff kann Erdgas umwandeln. Denn um Erdgas um die ganze Welt zu transportieren, wird es durch starke Kühlung flüssig gemacht und in Schiffe gepumpt. Dieses Flüssiggas heißt LNG. Die „Höegh Esperanza“ verwandelt LNG wieder in den gasförmigen Zustand und leitet es in Rohre. So kann es überall in Deutschland genutzt werden.



Deutschland bekam bis vor einigen Monaten das meiste Erdgas aus Russland direkt über lange Rohre. Doch wegen des Angriffs auf die Ukraine gibt es diese Lieferungen nicht mehr. Nun braucht Deutschland Gas von woanders, denn es ist nötig für die Industrie und zum Heizen.



Die „Höegh Esperanza“ ist das erste solche Spezialschiff in Deutschland. Am kommenden Donnerstag soll es die Arbeit aufnehmen. Demnächst werden noch fünf ähnliche Schiffe erwartet.