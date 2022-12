Mädchenchor Foto: Armin Weigel/dpa up-down up-down Mädchenchor der Domspatzen Erster Auftritt im eiskalten Dom Von dpa | 18.12.2022, 15:27 Uhr

Sie heißen Domspatzen: die Kinder eines berühmten Musikgymnasiums in der Stadt Regensburg. Klar also, dass sie auch im Dom singen möchten. Am Sonntag war es so weit. Der Mädchenchor der Domspatzen hatte seinen ersten Auftritt im Dom St. Peter, einer prächtigen Kirche.