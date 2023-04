„Hi, Joel“ waren die ersten Worte, die über ein Handy gesprochen wurden. Zwar gab es schon davor Telefone, doch das neue Mobiltelefon war tragbar und man konnte es überallhin mitnehmen. Am Montag ist der erste Anruf mit einem Handy 50 Jahre her. Damals, am 3. April 1973, wurde das erste Mobiltelefon in der amerikanischen Stadt New York vorgestellt.

So wie unsere Handys heute sah es allerdings nicht aus. Es war 25 Zentimeter lang und knapp ein Kilogramm schwer. Das ist ungefähr so groß und schwer wie eine Packung Milch. Außerdem hatte es am oberen Ende eine Antenne für den Empfang. Kaufen konnten die Menschen Handys erst etwa zehn Jahre später. Allerdings waren sie sehr teuer und der Akku hielt nur 30 Minuten. Es gab also nicht viele Leute, die so ein Mobiltelefon besaßen.