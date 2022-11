Das Fest ist erst in etwa sieben Wochen, aber viele Menschen mögen die weihnachtliche Stimmung gerne über eine lange Zeit genießen.

Die meisten Weihnachtsmärkte sind später dran: vom ersten Adventswochenende bis kurz vor Heiligabend. Einige aber öffnen früher und sind auch nach den Weihnachtsfeiertagen noch geöffnet. Diese haben dann manchmal andere Namen, zum Beispiel „Winterwelt“, „Glühwald“ oder „Lichtermarkt“.

Obwohl es noch dauert bis Weihnachten, eröffnen schon die ersten Märkte. Foto: Roland Weihrauch/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In Berlin und in Hamburg etwa haben am Freitag jeweils „Winterzauber“-Märkte aufgemacht. In Essen hingegen startete an dem Tag der „Steeler Weihnachtsmarkt“. Aber egal, wie die Märkte heißen: Der Duft nach gebrannten Mandeln und hübsche Lichterketten gehören überall dazu.