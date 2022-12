Annalena Baerbock Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down Kindernachrichten-welt-des-wissens Erst Kekse, dann Indien Von dpa | 05.12.2022, 15:16 Uhr

Reisen gehören für Politikerinnen und Politiker zum Alltag. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen auf Traditionen im Advent verzichten wollen. Zumindest bei Annalena Baerbock ist das so. Die deutsche Außenministerin veröffentlichte am Wochenende ein Foto von Keksen, die sie und ihre beiden Kinder gebacken haben. „Heute Abend steht die nächste Reise an, aber vorher wurde noch mal gemeinsam gebacken“, schrieb sie dazu.