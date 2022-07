Nun macht Elon Musk aber einen Rückzieher und will Twitter nicht mehr kaufen. Die Firma, der Twitter gehört, will das aber nicht akzeptieren. Sie will deswegen vor Gericht ziehen. Elon Musk wollte umgerechnet etwa 43 Milliarden Euro für Twitter zahlen. Mittlerweile ist die Plattform aber gar nicht mehr so viel wert. Fachleute gehen davon aus, dass Elon Musk deswegen nicht mehr kaufen will.