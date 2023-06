Strom Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Preise für Strom und Gas Erst hoch, dann runter Von dpa | 09.06.2023, 14:49 Uhr

Hoch und runter geht es in den Bergen oder in der Achterbahn. Aber auch bei Preisen gibt es ein Auf und Ab. Besonders betrifft das derzeit die Preise für Energie. Im vergangenen Jahr waren Strom und Gas so teuer, dass die Regierung sogar eine Preisbremse beschloss. Jetzt fallen die Preise wieder.