Über den Kulturpass können alle, die dieses Jahr 18 werden oder geworden sind, das Geld bekommen. Seit Juni gibt es ihn. Das Geld dürfen sie dann für Kultur ausgeben: also Theaterbesuche, Kino oder eben Bücher. So sollen Jugendliche nach der Corona-Pandemie Kultur leichter erleben können.



Am Mittwochabend sagte die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dass der Kulturpass am meisten in Buchgeschäften zum Einsatz kommt. Fast 200 000 Bücher seien schon darüber verkauft worden. Auf Platz zwei lägen die Kinos. Viele nutzen den Pass also auch, um Filme zu gucken.