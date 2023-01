Wenn alles klappt, sei ein Start zum 1. Mai realistisch. Darüber sprach der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen am Dienstag. Allerdings können bis dahin nicht alle Verkehrsverbünde in Deutschland ein digitales Ticket anbieten.



Deswegen wird es das Ticket anfangs wohl nur in Papierform geben. „Wir wären sonst zu Beginn nicht in der Lage, allen Menschen, die ein Ticket wollen, eines zu verkaufen“, sagte der Präsident des Verbands. Später soll es das Ticket dann digital geben, also zum Beispiel in einer App auf dem Handy.