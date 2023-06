Aber was bringt die Dusche vor dem Sprung ins Becken genau? Sie befreit uns etwa von Cremes, Schweiß, Hautschuppen und Pipi-Resten in der Badehose. Und das ist auch gut so. Denn nehmen wir all das mit ins Schwimmbecken, kommt dieser Dreck in Berührung mit Chlor. Das ist ein Stoff, der Krankheitserreger tötet und so das Wasser sauber hält.



Reagieren Dreck und Chlor miteinander, entstehen etwa Gase, die von der Wasseroberfläche aufsteigen. Die sorgen dann für den typischen Chlor-Geruch im Schwimmbad. In geringen Mengen sind diese Stoffe ungefährlich für uns. Sie können aber auch unsere Atemwege reizen. Manchmal haben wir deswegen ganz rote Augen nach dem Schwimmen.



Einige Bäder verzichten deswegen auf Chlor in ihrem Wasser. In solchen Naturbädern wird das Wasser unter anderem von Pumpen und Filtern gereinigt.