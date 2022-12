Münzen fehlen, weil ein großer Teil davon in Sparbüchsen oder Sammelgläsern landet. Manche Euros und Cents werden auch von Menschen, die zu Besuch waren, mit ins Ausland genommen. Dort werden sie als Souvenir aufbewahrt oder gehen verloren. Einige Münzen gehen wirklich kaputt. Diese werden in Deutschland von der Bundesbank aussortiert.



Nicht nur in Deutschland kann man mit Euros bezahlen, sondern offiziell in 18 weiteren Ländern. Ab dem kommenden Jahr kommt ein weiteres Euro-Land hinzu: Kroatien. Bisher wurde in dem Land in Südosteuropa mit Kuna gezahlt. Dabei entspricht ein Euro genau 7,5345 Kuna. Bis Mitte Januar dürfen in Kroatien noch beide Währungen verwendet werden. Wer noch länger Kuna-Münzen und Kuna-Scheine hat, kann sie bei einer Bank dort umtauschen.