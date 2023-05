Rede Foto: David Young/dpa up-down up-down 30 Jahre nach Brandanschlag Erinnern an eine schlimme Tat Von dpa | 29.05.2023, 16:51 Uhr

30 Jahre ist es nun schon her. Doch zahlreiche Menschen erinnern sich noch genau, was am 29. Mai 1993 passiert ist: Mehrere Männer zündeten in der Stadt Solingen ein Haus an und wurden dafür später verurteilt. Fünf Mädchen und Frauen aus dem Land Türkei kamen bei dem Anschlag ums Leben.